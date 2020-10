Cyberpunk 2077: desarrolladores son amenazados de muerte tras el retraso del juego

El día de ayer por la mañana se anunció que Cyberpunk 2077 se retrasaría una vez más, y tal y como era de esperarse, muchas personas no se tomaron la noticia de buena manera. Justo como ha sucedido en repetidas ocasiones, los desarrolladores detrás de este anticipado título empezaron a recibir todo tipo de insultos, agresiones y hasta amenazas de muerte.

Vía Twitter, Andrzej Zawadzki, uno de los principales diseñadores de Cyberpunk 2077, compartió el siguiente mensaje:

I want to address one thing in regards of the @CyberpunkGame delay.

I understand you’re feeling angry, disappointed and want to voice your opinion about it.

However, sending death threats to the developers is absolutely unacceptable and just wrong. We are people, just like you.

— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) October 27, 2020