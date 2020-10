Cyberpunk 2077 por fin ha concluido su desarrollo

Después de casi una década desde su primer anuncio. Después de múltiples retrasos. Después de una controversia relacionada con el crunch. Después de cientos de inconvenientes y crear una gran emoción en la industria, Cyberpunk 2077 ya entró en la fase Gold, o en otras palabras, por fin ha terminado su desarrollo.

Con un simple tweet acompañado de una imagen de Johnny Silverhand, el estudio dio una noticia que muchos pensaron que nunca llegaría. Esta fase significa que el desarrollo principal ha concluido y el juego está listo para entrar en producción, y así llegar a todos los usuarios el próximo 19 de noviembre.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀

See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020