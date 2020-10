Cyberpunk 2077 se ha retrasado una vez más

¿Acaso veremos el lanzamiento de Cyberpunk 2077 en nuestras vidas? Pese al crunch en CD Projekt Red, se ha revelado que el esperado juego, que iba a llegar a nuestras manos el próximo 19 de noviembre, se ha vuelto retrasar, y saldrá al mercado hasta el próximo 10 de diciembre, 21 días después de su previa fecha de lanzamiento.

Este anuncio marca el cuarto retraso de Cyberpunk 2077 en este año. Originalmente programado para abril, el lanzamiento fue pospuesto para septiembre, pero antes de la esperada fecha, CD Projekt Red reveló que este título estaría disponible el próximo 19 de noviembre. Ahora, pese a los comentarios de la compañía en donde se mencionaba que ya no veríamos algún retraso, el día de hoy se ha revelado que Cybeprunk 2077 estará disponible hasta el 10 de diciembre.

Esto fue lo que comentaron Adam Badowski y Marcin Iwinski, cofundadores de CD Projekt Red, ante este triste anuncio:

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020