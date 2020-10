DMC5 Special Edition no hará uso del ray-tracing en Xbox Series S

Devil May Cry 5 es considerado uno de los mejores juegos del 2019, así que la posibilidad de jugar una versión mejorada con más contenido y un aspecto visual mejorado debería ser una razón más para adquirir un PS5 o Xbox Series X. Sin embargo, parece que los usuarios del Series S no podrán gozar de la Special Edition de este juego en su totalidad.

Como sabrán, aunque DMC5 Special Edition estará disponibles en todas las consolas de siguiente generación en noviembre, los usuarios de Xbox Series X tendrán que esperar a una actualización que agregará ray-tracing al juego. Ahora, el día de hoy Capcom ha confirmado que esta función solo estará disponible en Series X, y los usuarios del Series S carecerán de esta mejora visual. Esto fue lo que comentó la compañía:

Mientras que el ray tracing estará disponible como una actualización descargable del título en Xbox Series X, Devil May Cry 5 no dará soporte al ray tracing en Xbox Series S”.

An update on ray tracing for #DevilMayCry 5 Special Edition on Xbox Series X|S. pic.twitter.com/OCRcGRw5bl

— Devil May Cry 5 Special Edition (@DevilMayCry) October 27, 2020