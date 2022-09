¡Cuphead sí tendrá edición física!

Cuphead llegó al mercado originalmente el 29 de septiembre de 2017. Así es, hoy es su quinto aniversario. De esta forma, Studio MDHR, los desarrolladores, han decidido festejar esta fecha tan importante con un anuncio que todos hemos esperado por años, y es que Cuphead por fin tendrá un lanzamiento físico.

Aunque por el momento los detalles son escasos, el día de hoy se reveló una colaboración entre Studio MDHR y iam8bit para crear una edición física de Cuphead para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, la cual también incluye The Delicious Last Course. Todos los interesados ya pueden registrarse aquí para ser los primeros en recibir toda la información necesaria.

On Cuphead’s 5th anniversary, we’re overjoyed to say: the game is Coming Soon to retail stores everywhere!! It will be available for Xbox One, PlayStation 4 & Nintendo Switch…including The Delicious Last Course!

Sign up now to be the first to know more: https://t.co/FAs05ii86R pic.twitter.com/xz2OClBpwq

— Studio MDHR (@StudioMDHR) September 29, 2022