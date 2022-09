Se revela mensaje secreto en Tears of the Kingdom

El más reciente tráiler de Tears of the Kingdom ha dado mucho de qué hablar. No solo le dio un nombre oficial a la secuela de Breath of the Wild y fecha de lanzamiento, sino que este avance esconde una serie de secretos que los fans han tratado de descifrar por semanas. Afortunadamente, parece que uno de estos mensajes ocultos ya tiene una respuesta.

Cerca del segundo 37 de este tráiler, se puede ver un mensaje escrito en el lenguaje de la tribu Zonia, la cual parece que jugará un papel en Tears of the Kingdom. Después de varias semanas trabajando en la traducción, un fan por fin reveló lo que aquí se puede apreciar:

“Cuando el sol brilla, la luna brilla. Cuando la luna brilla, las estrellas brillan. Cuando el sol se pone, la luna se vuelve roja. La luz del día viene y va, pero el sol nunca brilla”.

Como pueden ver, este es un poema que, a primera instancia, parece no tener relación con el mundo de The Legend of Zelda, pero aquí se hace mención de las Lunas de Sangre, un elemento de Breath of the Wild relacionado con Ganon. De esta forma, este podría ser uno de los elementos principales del juego. Solo nos queda esperar para descubrir más sobre la tribu Zonai.

Recuerda, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará al Nintendo Switch el próximo 12 de mayo de 2023. En temas relacionados, esto es todo lo que sabes sobre esta secuela hasta el momento.

Vía: Nintendo Life