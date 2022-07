The Delicious Last Course, el DLC de Cuphead, ya está disponible para todo el público. Esta expansión nos da la oportunidad de pelear contra seis jefes bastante retadores. Sin embargo, si ya acabaste este contenido y quieres más, te tenemos buenas noticias. Para la sorpresa de muchos, The Delicious Last Course cuenta un jefe secreto, y aquí te decimos cómo encontrarlo.

No basta con solo llegar al final de la expansión para acceder a esta pelea. En su lugar, necesitas seguir los siguientes pasos para poder enfrentarte a Ángel y Demonio:

-Lo primero que debes hacer es obtener la Reliquia Rota de la tienda, Emporio de Porkrind.

-Al equipar este ítem necesitas interactuar con los NPC que se encuentran en el estrado.

-Estos personajes te darán el orden de las tumbas que necesitas para resolver el puzzle.

-Ten en cuenta que el acertijo no tiene una solución definitiva. Tendrás que averiguar la respuesta a tu puzzle prestando atención a las pistas dadas por los NPC.

-Con esta información en mano, dirígete al cementerio e ingresa el código que te corresponda, es decir, las indicaciones de “derecha”, “izquierda”, “arriba” y “abajo” en el orden correcto.

Listo. De esta forma tendrás acceso a la pelea contra el Ángel y Demonio. A diferencia de otras peleas, este jefe no cuenta con múltiples fases, solo una. Junto a esto, solo necesitas derrotar al Demonio, ya que el Ángel es inofensivo. En temas relacionados, Studio MDHR revela por qué el DLC se tardó tanto en llegar. De igual forma, la segunda temporada de The Cuphead Show ya tiene fecha de estreno.

Nota del Editor:

The Delicious Last Course es una fantástica continuación de Cuphead. Aunque por el momento no hay planes para una secuela, espero que Studio MDHR siga trabajando en la propiedad de Cuphead. Quizás el siguiente juego tome como inspiración una nueva época de animación.

Vía: Retrology