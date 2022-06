En 2017, Cuphead llegó al mercado, conquistando a todos los afortunados que han tenido la oportunidad de disfrutar de este juego. Un año después, en 2018, se confirmó que un gran DLC ya estaba en desarrollo. Ahora, después de múltiples retrasos, The Delicious Last Course por fin está listo para llegar a nuestras manos. Sin embargo, esperar cuatro años para este contenido no es algo normal. De esta forma, la directora de Studio MDHR ha revelado por qué se tardaron tanto en ofrecer esta expansión.

En una entrevista con IGN, Maja Moldenhauer, directora del Studio MDHR, reveló que la razón por la cual este DLC se retrasó de forma constante en los últimos años, es que el estudio le dio una prioridad a la salud mental de todos los desarrolladores. Esto fue lo que comentó al respecto:

“La prioridad durante el COVID era que todos estuvieran felices. Estos son videojuegos y llevan tiempo. La salud mental debe ser primordial y tiene que ocupar el tiempo y el espacio necesario, sobre todo en los dos últimos años. Si el lanzamiento necesita más tiempo, llevará más tiempo. ¿A quién le importa? Si vamos a arriesgarlo todo, será una empresa de la que estemos orgullosos. Va a ser una empresa que es todo, una fusión de todas las cosas que siempre hemos querido. Respeto mutuo, amor y apoyo. Cosas que no recibimos en nuestros trabajos anteriores. Bueno, lo hicimos, pero al final del día había un resultado final”.

Este es un sentimiento que varios estudios compartieron durante los últimos dos años. Cuphead: The Delicious Last Course por fin estará disponible en todas las plataformas el próximo 30 de junio de 2022. En temas relacionados, la segunda temporada de la serie animada ya tiene fecha de estreno. De igual forma, aquí puedes ver un nuevo gameplay de este DLC.

Nota del Editor:

La mayoría de los estudios indies comparten este punto de vista. Compañías como Supergiant Games también han mencionado que la prioridad siempre será la salud mental de los desarrolladores. Sin embargo, parece que este es un sentimiento que rara vez vemos en la industria AAA.

Vía: IGN