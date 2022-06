Se filtra DLC, battle royale y más de Halo Infinite

Halo Infinite se encuentra en un mal momento. Aunque una nueva temporada ya está en marcha, y 343 Industries está trabajando para ofrecer más y más contenido, los números de jugadores van a la baja. Ahora, recientemente se filtró información sobre el futuro de este título, el cual nos muestra gameplay de Forge, y hasta se habla de DLC para la campaña.

Gracias a esta filtración, se ha revelado que el rumoreado modo Battle Royale contará con partidas en donde 60 personas competirán para ver quién es el mejor, esto a lo largo de dos mapas. Lamentablemente, esta modalidad aún está lejos de ser una realidad, ya que por el momento se habla de un lanzamiento para otoño de 2023, como mínimo.

Por otro lado, se han filtrado un par de videos del modo Forge, el cual ha tenido varias pruebas cerradas en los últimos meses. Aquí podemos ver un poco de la personalización que tendrán las armas. Sin embargo, no se ha compartido algo relacionado con las herramientas que tendrá el jugador a su disposición. Recordemos que el modo Forge llegará a Halo Infinite a finales de este año.

Leaked Halo Infinite forge gameplay explains the weapon combining feature that allows you to create new weapon abilities! #Halo #HaloInfinite #Xbox Credit to YouTuber: Bradguy123 pic.twitter.com/GkaW2LqjA1

Leaked Halo Infinite forge gameplay of the weapon script feature (part 2). Here are more gun combinations that you can create. #HaloInfinite #Xbox #Halo pic.twitter.com/VohCd87YbJ

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 18, 2022