Después de que películas como Soul, Luca y Turning Red se saltaron por completo un estreno en el cine, en favor de Disney+, Lightyear es el gran regreso de Pixar a la pantalla grande. De esta forma, las expectativas de todo el mundo son bastante altas. Sin embargo, el desempeño en taquilla de esta cinta durante su primer fin de semana ha dejado mucho que desear.

En medio de todas las controversias relacionadas con el contenido LGBT+ que incluye la película, se ha revelado que Lightyear solo recolectó $51 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos. Esto es menor a los $70 millones que se esperaban para este mercado. Respecto al cine internacional, se generaron otros $34.6 millones gracias a 34 mercados diferentes.

Esto no solo es un desempeño menor a lo esperado, sino que los $51 millones no fueron suficientes para enfrentarse a Jurassic World Dominion, cinta que recolectó otros $58.6 millones de dólares durante el mismo periodo de tiempo. Junto a esto, también hay que sumarle a Top Gun: Maverick como una competencia bastante fuerte para la cinta animada.

Lightyear tuvo un costo de $200 millones de dólares antes de marketing, por lo que la cinta de Pixar tiene un largo recorrido antes de convertirse en un éxito en taquilla. En temas relacionados, Cinemex advierte ante el beso LGBT+ en la película. De igual forma, la película fue prohibida en varios países por este motivo.

Nota del Editor:

Junto a la controversia de Lightyear, la película también se enfrenta a una competencia fuerte. Tanto Jurassic World Dominion, como Top Gun Maverick, e incluso Everything Everywhere All at One, al menos aquí en México, son películas que todo el mundo quiere ver. Parece que si la cinta no obtiene el éxito que se espera, Pixar podría ser relegado a solo trabajar para Disney+.

Vía: Variety