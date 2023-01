En algo que bien podría sonar como un chiste, la cuenta oficial de Pokémon en TikTok compartió un video lleno de groserías. Esto, claramente, fue un error, el cual ya fue corregido, pero no deja de ser una situación divertida, y que levanta un par de dudas sobre las personas detrás de estos perfiles.

Todo comenzó hace un par de días, cuando la cuenta oficial japonesa de Pokémon en TikTok compartió un video de Pikachu y Lucario bailando al ritmo de Si eres feliz y lo sabes, aplaude. Sin embargo, parece que alguien no sabía inglés, ya que la letra fue sustituida por diversas groserías. Aunque el video oficial ya fue eliminado, este contenido sigue disponible en internet.

Interesting choice of audio on the official Pokémon TikTok page… pic.twitter.com/NYowKts3cj — Josh Withey ❀ (@josh_withey) January 13, 2023

Por el momento se desconoce qué sucedió con la persona responsable de esta cuenta. Recordemos que Pokémon es una marca para niños, por lo que compartir contenido soez, es algo que podría desencadenar en una serie de controversias. Solo nos queda esperar a que esto no se vuelva a repetir.

En temas relacionados, se comparte video para celebrar a los más de mil pokémon. De igual forma, este es el monstruo de bolsillo número mil.

Nota del Editor:

Es bastante claro que el responsable en esta ocasión fue un empleado que no tenía un gran conocimiento del inglés, y solo escucho la canción pensando que no había algo malo con ella. Más que despedirlo, espero que The Pokémon Company le proporcione unas clases de inglés.

Vía: Nintendo Life