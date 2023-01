Se filtra el nuevo juego de Riot Games

Más allá de League of Legends, Riot Games está haciendo todo lo posible para expandir este universo con experiencias de todo tipo. De esta forma, una nueva filtración ha revelado cuál sería el siguiente título protagonizado por uno de los héroes de Runaterra.

Por medio de un reciente registro de Riot Games en Corea del Sur, se ha encontrado un nuevo título bajo el nombre de Mageseeker: A League of Legends Story. Este sería un juego de acción protagonizado por Sylas, ambientado en el reino de Demacia. Lamentablemente, por el momento se desconoce el estudio a cargo de este proyecto.

Riot Games' New Action Game for PC – The Mageseeker: A League of Legends Story has been leaked by South Korea’s Game Ratings Committee.

Players play Sylas to save Demacia. pic.twitter.com/UeD17TlynN

— SΞVΠ (@osevno) January 13, 2023