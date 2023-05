¿Cuántas variantes saldrán en Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Estamos a dos días para tener uno de los grandes estrenos en el cine, Spider-Man: Across The Spider-Verse, cinta que ha sido un poco polémica en nuestra región debido a las cuestiones de doblaje. Sin embargo, otro de los temas que llama bastante la atención es el número de variantes que el protagonista tendrá dentro de este multiverso de Marvel.

Durante una nueva entrevista con The Collider, el director de la cinta Justin K. Thompson, mencionó que habrán poco más de 200 variantes del personaje, esto incluyendo creaciones de cómics y muchas otras versiones. De hecho, menciona que entre más avanzaba el proyecto añadían más, por lo que al final tuvieron que hacer trabajo adicional en cuanto a animación.

Esto es lo que dijo:

Siempre terminábamos añadiendo más, incluso casi hasta el final. Apenas finalizamos la película hace dos semanas, así que no he tenido tiempo de un descanso y tomarme el tiempo para contarlos todos. Pero creo que había alrededor de 280 la última vez que me fijé. Solo para ser claro, eso no significa que serán personajes únicos los que vas a reconocer, pueden ser versiones villanas también.