Crean un PlayStation 1 portátil que funciona

Vivimos en una época dorada para las modificaciones de consolas. Gracias al éxito del Switch y Steam Deck, múltiples usuarios se han dado a la tarea de crear versiones portátiles de hardware casero. Este es el caso de un youtuber que transformó un PlayStation 1 es una pieza que todos los coleccionistas desean tener.

Por medio de su canal de YouTube, el usuario conocido como YveltalGriffin compartió un video en donde podemos ver cómo transforma un PlayStation 1 en una consola portátil que todos desean tener. El PS Hanami, como ha llamado a su creación, necesitó de una modificación sustancial, puesto que la tarjeta madre tuvo que ser dividida en dos y luego aplastada en forma de libro para funcionar adecuadamente en un dispositivo que mide alrededor de 18 centímetros de largo.

This is the PS Hanami, my handmade Playstation 1 portable that I designed and built in one month! It uses a REAL PS1 motherboard that I cut in half, folded like a book, and rewired. NO emulation! Details in🧵https://t.co/WF8F8KgAiw pic.twitter.com/yajk4sB0o3

— YveltalGriffin (@YveltalGriffin) April 14, 2024