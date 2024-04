Ex directivo de PlayStation se une a Nintendo

Nintendo ha pasado algunas semanas difíciles, dado que hace no tanto se revelaron algunos despidos de contratistas con el fin de tener una empresa más sólida, más que nada por el hecho de que no tienen grandes juegos en desarrollos y que esos deban pasar por un período de beta testing. Sin embargo, eso no impide que hagan nuevas adiciones al equipo, y ahora se confirma que alguien proveniente de la empresa rival (entre comillas), fue contratada para cumplir una función en concreto.

La persona en cuestión es ni más ni menos que Gio Corsi, director de producto de IllFonic, ex director comercial de Iron Galaxy Studios, y director global de juegos second party de Sony Interactive Entertainment, un historial que lo ha hecho acreedor a ganarse un espacio en esta empresa. El usuario ha expresado su conformidad por formar parte de esta compañía, la cual será otro pináculo en su CV, y ahora faltaría que pase los mismo en Microsoft en los años venideros.

This week I began my new gig filled with fun & adventure! I’ve joined the @NintendoAmerica AAA 3rd Party Portfolio Mgmt crew to help great teams bring their amazing games to this legendary platform!

On a personal note, Papa Mario is very proud!

Here we go!!! pic.twitter.com/OnONcy33US

— GIO 🍜 (@giocorsi) April 12, 2024