Las conferencias de GDC de Super Mario Bros. Wonder y Zelda: TOTK ya disponibles

Hace algunas semanas atrás se llevó a cabo la edición de GDC 2024, en la cual muchas empresas llevaron a cabo presentaciones especiales para mostrar avances de lo que viene a futuro, una de las compañías asistentes fue Nintendo, pero en esta ocasión no hubo algo realmente innovador. Sino que mostraron algo interesante en cuanto a desarrollo de videojuegos, ya que se dieron dos conferencias, la de Super Mario Bros. Wonder y la de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, títulos recientes de la empresa.

Primero que nada, con Zelda se pudo ver cómo estarían funcionando las físicas con los artefactos nuevos que se le da a los personajes, además del desafío de reutilizar el mapa completo de Hyrule, dando un giro total a cómo está estructurado e integrando los santuarios nuevos. A eso agregan cómo se les ocurrió implementar las dos capas adicionales al mapeado, hablamos de la parte del cierro y la parte bajo tierra, misma que nunca revelaron hasta que la prensa descubriera los mismos al probarlo.

En cuanto a la sección de Super Mario Bros. Wonder, se abordó el tema de cómo iban a reinventar la franquicia, después de todo ya habían abordado mucho con la saga New, por lo que se pusieron a pensar cuál sería el siguiente paso y ahí llegaron las semillas Wonder para cambiar la perspectiva. Con eso en mente, dieron paso adelante para agregar más personajes que nunca, entre ellos la llegada de Daisy a un juego principal de la franquicia del personaje, esto después de lo lanzado en Game Boy.

Ninguna se encuentra disponible en Youtube, solo en la página de GDC, aquí puedes ver la de Mario y acá la de Zelda.

Vía: GDC

Nota del editor: Es buen material de conocimiento para quienes están interesados en el desarrollo de videojuegos. Habrá que echarles un vistazo antes que los vayan a borrar de la página.