El PS2 habría vendido más de lo pensado

Hace meses atrás se anunció que Jim Ryan, el ex CEO de PlayStation, estaría dejando la empresa por razones que no se dieron a conocer del todo, pero el tiempo ha pasado y finalmente llegó el mes para que el ejecutivo fuera relegado del puesto, pero antes ha dejado algunos datos que muchos no conocíamos. Se incluye la información de que la mejor consola de Sony, el PS2, logró vender mucho más de lo que ya se había mencionado con anterioridad, dejándolo más arriba de lo que ya estaba.

En un podcast reciente se ha hablado de cuáles considera los mayores logros conseguidos en la empresa, y se mencionan que el dispositivo se distribuyo por poco más de 160 millones de unidades vendidas, estableciendo que nadie puede quitarle la corona al aparato. Lo extraño aquí, es que los datos jamás se habían mencionado a la luz, ni siquiera por directos de la propia empresa, y eso hace dudar de que sus palabras realmente sean verídicas.

La última vez que se dieron datos por parte de Sony fue en 2012, asegurando que la consola había alcanzado la cifra de 155 millones en ventas. Los medios han añadido que supuestamente los otros cinco millones restantes se consiguieron mediante la distribución de PS2 y PS3 antes del lanzamiento de la sucesora, PS4. Por lo que muchos usuarios se habrían llevado también las consolas y no se contaron, además no estaban buscando tener tres generaciones funcionando a la vez.

Eso significa, que después de 2012 presuntamente se vendieron más que ya no alcanzaron a contabilizarse, pero con la estabilidad de PS3 de por medio, es improbable que la consola anterior continuase la distribución dado que PS4 ya estaba lista para lanzarse en el 2013. Por lo que de momento los números se han dejado en 155 millones todavía, al menos que de forma administrativa se declare lo contrario, pero es posible que los archivos no sean encontrados en un par de meses.

Vía: Podcast PS

Nota del editor: Me pregunto si las cifras de estas consolas serán reales, o si solamente están redondeando sin algún tipo de argumentos. Habrá que averiguarlo más adelante si es que tienen documentos oficiales que respalden la declaración de Ryan.