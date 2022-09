Creadores de The Bing Bang Theory hablan de un posible regreso

Una de las series que sacudió a la cultura pop fue The Big Bang Theory, misma que tuvo su respectivo final, con una conclusión para el grupo de nerds que fueron los íconos de toda una generación. Y ahora, en el aniversario número 15 de la franquicia sus creadores, Chuck Lorre y Bill Prady, hablan en una entrevista sobre su interés de tener un regreso a la saga.

Durante la sesión de preguntas se les comentó acerca del posible regreso, a lo que ambos contestaron que estarían dispuestos a traer de vuelta nuevas aventuras de los chicos con gustos geek. Sin embargo, por ahora sería algo pronto tener una reunión, por lo que preferirían tener más descanso para que la gente empiece a pedir especial y hacer mucho bullicio.

Estos es lo que comentó el propio Prady al respecto:

¿Me gustaría pararme en un escenario en algún lugar y ver a esos personajes nuevamente? Sí, absolutamente. ¿Puedo imaginar una manera de hacerlo? No puedo. Pero, personalmente, ¿me gustaría ir al Escenario 25 y ver ese decorado, ese vestuario y esa gente? Sí, me emociono solo de pensarlo. Pero no sé cómo haríamos eso.