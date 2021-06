Creador de Minecraft menciona que el juego “está muerto”

Minecraft es uno de los juegos más populares del mundo. Sin embargo, hay un grupo de personas que no están muy contentos con la dirección que esta experiencia ha tomado en los últimos años. Uno de estos es Markus ‘Notch’ Persson, el creador de Minecraft, quien recientemente mencionó que este título “está un poco muerto”.

Recientemente, el responsable de Minecraft se mostró decepcionado por cómo su hijo ha sido tratado últimamente. De esta forma emitió el siguiente mensaje:

I'm not the one to speak ill of the dead, but yeah, Minecraft's a little bit dead.

Este comentario obtuvo todo tipo de respuestas. Desde aquellos que estuvieron de acuerdo con Notch, pasando por los que simplemente se burlaron de esta declaración, hasta aquellos que están en contra total del creador. Incluso Cliff Bleszinski, el creador de Gears of War, se sumó a la conversación, reprochando esta actitud.

Also, it's pretty shitty for you to talk shit like that about the company that bought your freedom.

It'd be like me being like "GEARZ IS TRASH NOW" no I want to see my baby do well. Dude, seriously, WTF.

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) June 23, 2021