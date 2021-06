Creador de Gears of War critica a Breath of the Wild

El día de ayer tuvimos un nuevo e interesante vistazo a la secuela de Breath of the Wild. Esto ha dado pie a que distintas conversaciones sobre el juego original resurgieran en las redes sociales. Uno de estos temas fue el sistema de armas, el cual dividió a los jugadores en 2017. Ahora, una persona que expresó su disgusto con algunos elementos del título fue Cliff Bleszinski, el creador de Gears of War.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Bleszinski reveló que no es un fan de que las armas en Breath of the Wild se rompan, algo que dejó claro con un comentario sobre el posible nombre de la secuela. Junto a esto, mencionó no ser fan de los calabozos en este título. Esto fue lo que comentó:

“La leyenda de mis armas no se romperán después de 3 golpes, ¿tal vez? Además no me gustaron las mazmorras, ¿soy el único?”.

also I didn't like the dungeons am I the only one — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) June 16, 2021

Si bien esto demuestra que Cliffy B no fue fan de algunos elementos del juego, sí dejó en claro en un tweet posterior que sigue siendo un admirador de la serie, mencionando que es fan de la aventura pura.

“Todos ustedes, (..), vienen a mí por mi crítica de Zelda como si no hubiera ahorrado cada maldito centavo de mi ruta de papel para comprar el PRIMERO en los 80. No soy un guardián. Solo un fanático de… pura aventura”.

Y'all motherfuckers coming at me about my Zelda criticism as if I didn't save every damned penny from my paper route to buy the FIRST one in the 80's. Not gatekeeping. Just a fan of…pure adventure. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) June 16, 2021

Hablando de la secuela de Breath of the Wild, Nintendo asegura que este juego ya tiene un nombre, pero no quieren revelarlo para evitar spoilers.

Vía: Cliff Bleszinski