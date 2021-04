Creador de Gear enfurece en contra de los las personas que llaman “juego muerto” a Fall Guys

Tal parece que en la actualidad la popularidad de un juego depende completamente de ser el único título de cierto género disponible al momento. Durante 2020, vimos cómo Fall Guys, Among Us, Rust y Valheim competían por ser el centro de atención. Con cada nuevo lanzamiento, el público cambiaba de tema rápidamente, ocasionando que algunos denominaran como “juego muerto” a algún entrega en dado caso de que la conversación cesara por un momento. Esto es algo que Cliff Bleszinski, el creador de Gears of War, odia bastante.

Durante los últimos años, Cliffy B ha sido una persona bastante vocal sobre las tendencias de la industria, aunque actualmente está retirado. De esta forma, recientemente reveló que, en dado caso de volver a hacer un juego, sería una experiencia de un solo jugador, para evitar cientos de comentarios sobre la popularidad. Esto fue lo que comentó:

Swear to God if I ever make another videogame it's going to be single player so I don't have to hear 12 year olds yell out DEAD GAME every time they have a chance.

