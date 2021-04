Tal parece que una skin de Shovel Knight llegará a Fall Guys en un futuro

Parece que Fall Guys desea competir con Fortnite, y convertirse en el battle royale con la mayor cantidad de skins licenciadas posibles. Desde el Doom Guy, pasando por Sonic the Hedgehog, hasta el ganso de Untitled Goose Game. Ahora, el día de hoy se ha revelado que el juego de las botargas tendrá una colaboración con la cara de la escena independiente actual, es decir, Shovel Knight.

Así es, por medio de un pequeño video compartido en la cuenta oficial de Fall Guys en Twitter, se ha revelado que este título tendrá algún tipo de colaboración con Shovel Kinght. Junto a esto, el perfil de Yacht Club Games, los creadores del caballero con la pala, realizaron el siguiente comentario.

Whoa! Whoever it is, they have a great taste in weaponry!✨ https://t.co/v0NOlL9hgo

— Yacht Club Games (@YachtClubGames) April 5, 2021