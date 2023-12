Creador de Dead Space Remake mostrara su juego nuevo

El año pasado muchos juegos interesantes se han lanzado al mercado, entre ellos están justamente The Callisto Protocol, mismo que estrenó en el mes de diciembre, y la respuesta de los fans fue un tanto agridulce, ya que se esperaba un sucesor espiritual de Dead Space, algo que no se logró a pesar de venir de la mente del creador de dicha franquicia. Y a pesar de tener un debut que no brilló por la separación que se ha tenido con Electronic Arts, seguirán haciendo el intento por una experiencia de alto nivel.

De hecho, el fracaso del juego ha llevado a Glen Schofield dejar la compañía que hizo esta obra, pero no se ha retirado del mercado, sino que dará un nuevo inicio para ofrecer todo lo que tiene planeado para el futuro, es algo que al menos dio conocer mediante su cuenta de Twitter oficial. Agregando que a inicios del próximo año vamos a conocer su siguiente proyecto, y que esta vez no va tumbar las expectativas de los fanáticos por los suelos.

Aquí su publicación:

Although I’ve taken some time off, I’ve been extremely busy & not just drawing. Something in games that’s new and exciting. Can’t wait to share more after the New Year!

