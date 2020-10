Crash Bandicoot: On the Run llegará a móviles en la primavera de 2021

A principios de mes vimos el lanzamiento de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, y esto marcó el esperado regreso del marsupial. Ahora, esta entrega no es todo lo que este personaje tiene para nosotros, ya que un juego para dispositivos móviles está en camino, y el día de hoy se ha revelado la fecha de lanzamiento de Crash Bandicoot: On the Run.

Por medio de la App Store se ha confirmado que Crash Bandicoot: On the Run llegará a dispositivos iOS y Android el próximo 25 de marzo de 2021, y ya puedes prerregistrarte aquí.

Crash Bandicoot as you've always known him… but where you've never seen him before. Coming Spring 2021 to your mobile. 100 Hours+ gameplay, 50 Bosses & 12 Lands! 🥭 Pre-register now! https://t.co/HtWywHvs90 pic.twitter.com/rD0opp9dfV

— Crash Bandicoot: On the Run (@CrashOnTheRun) October 27, 2020