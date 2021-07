Cory Balrog está a favor de la huelga de AB

Hace unos momentos se reveló que los empleados de Activision Blizzard llevarán a cabo una huelga el día de mañana, esto como protesta por las recientes acusaciones de acoso dentro de la compañía, y la respuesta de la empresa al respecto. Esta decisión ha sido apoyada por otros miembros de la industria demostraran su apoyo a este suceso, siendo Cory Balrog, director de God of War, una de las personas que está a favor de este movimiento.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Balrog emitió un mensaje de apoyo para los empleados de Activision Blizzard, quienes se están sometiendo a un movimiento que bien podría afectar sus carreras, esto debido a la falta de un sindicato de la industria en Estados Unidos. Esto fue lo que se comentó al respecto:

fully support all my dev friends at Activision Blizzard as they stand up against this reprehensibly shit treatment.

our industry needs to be better. ✊❤️ https://t.co/6oeho8uGie

— cory balrog 🖖 (@corybarlog) July 27, 2021