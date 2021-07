Activision Blizzard se encuentra viviendo un periodo bastante turbulento dentro de sus oficinas. La semana pasada, se registró una demanda en donde se acusaba a la compañía de comportamiento inapropiado y acoso sexual. Ahora, casi mil empleados de la compañía han firmado una carta en donde han señalado que las declaraciones internas de Frances Townsend, Vicepresidenta Ejecutiva de Asuntos Corporativos, son “aborrecibles e insultantes”.

Durante el día de hoy, 26 de julio, se compartió una carta firmada por más de mil empleados de Activision-Blizzard-King, en donde se menciona que la respuesta interna ante las recientes acusaciones en contra de la compañía va en contra de los valores de la compañía, y han dañado su misión por la equidad dentro y fuera de la empresa. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

“A los líderes de Activision Blizzard,

Nosotros, los abajo firmantes, estamos de acuerdo en que las declaraciones de Activision Blizzard, Inc. y su asesor legal con respecto a la demanda de DFEH, así como la declaración interna posterior de Frances Townsend, son aborrecibles e insultantes para todo lo que creemos que nuestra empresa debería defender. Para decirlo de manera clara e inequívoca, nuestros valores como empleados no se reflejan con precisión en las palabras y acciones de nuestro liderazgo.

Creemos que estas declaraciones han dañado nuestra búsqueda constante de igualdad dentro y fuera de nuestra industria. Categorizar las afirmaciones que se han hecho como ‘distorsionadas y, en muchos casos, falsas’ crea una atmósfera empresarial que no cree en las víctimas. También arroja dudas sobre la capacidad de nuestras organizaciones para responsabilizar a los abusadores por sus acciones y fomentar un entorno seguro para que las víctimas se presenten en el futuro. Estas declaraciones dejan en claro que nuestro liderazgo no está anteponiendo nuestros valores. Se necesitan correcciones inmediatas del más alto nivel de nuestra organización.

Los ejecutivos de nuestra compañía han afirmado que se tomarán medidas para protegernos, pero ante las acciones legales y las preocupantes respuestas oficiales que siguieron, ya no confiamos en que nuestros líderes colocarán la seguridad de los empleados por encima de sus propios intereses. Afirmar que se trata de una ‘demanda verdaderamente irresponsable y sin mérito’, mientras se ve a tantos empleados actuales y anteriores hablar sobre sus propias experiencias con respecto al acoso y el abuso, es simplemente inaceptable.

Pedimos declaraciones oficiales que reconozcan la seriedad de estas acusaciones y demuestren compasión por las víctimas de acoso y agresión. Hacemos un llamado a Frances Townsend para que cumpla su palabra de renunciar como Patrocinadora Ejecutiva de la Red de Mujeres Empleadas de ABK como resultado de la naturaleza dañina de su declaración. Hacemos un llamado al equipo de liderazgo ejecutivo para que trabaje con nosotros en esfuerzos nuevos y significativos que garanticen que los empleados, así como nuestra comunidad, tengan un lugar seguro para hablar y presentarse.

Apoyamos a todos nuestros amigos, compañeros de equipo y colegas, así como a los miembros de nuestra comunidad dedicada, que han experimentado maltrato o acoso de cualquier tipo. No seremos silenciados, no nos haremos a un lado y no nos rendiremos hasta que la empresa que amamos sea un lugar de trabajo del que todos podamos sentirnos orgullosos de ser parte nuevamente. Seremos el cambio”.