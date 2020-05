Conoce The Ascent, una de las exclusivas de Xbox para 2020

El Inside Xbox del día de hoy nos dio un par de sorpresas, algunas mejores que otras, pero fue interesante ver un poco de lo que nos espera a finales de año con la llegada del Xbox Series X. Uno de los títulos que estarán presentes en el lanzamiento de este nuevo hardware, es The Ascent, un nuevo action-RPG desarrollado por Neon Giant y publicado por Curve Digital.

Además de una versión para Xbox Series X, The Ascent también estará disponible en Xbox One y PC, con la posibilidad de emplear el Smart Delivery, y así no gastar el doble por disfrutar de este título en la siguiente generación. Por el momento se desconoce la fecha exacta de lanzamiento de este título, pero llegará a nuestras manos a finales de año.

Vía: Inside Xbox