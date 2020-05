Así luce Call of the Sea, un bello y misterioso juego para Xbox Series X

A pesar de que el Inside Xbox de hoy no fue del agrado de muchas personas, nadie puede negar la gran variedad de experiencias que fueron presentadas en este evento. Fuera de los shooters y títulos de terror, Call of the Sea destaca por su hermosa presentación visual y una historia que nos pone en los pies de una mujer buscando a su marido, el cual desapareció en una expedición a una jungla.

Call of the Sea es un juego de exploración en primera persona desarrollado por Out of the Blue, estudio de España, el cual estará disponible en Xbox One, Xbox Series X y PC. De igual forma, podrás encontrar este título en Xbox Game Pass y al igual que otras experiencias presentados durante el Inside Xbox, el juego hará uso del Smart Delivery.

Vía: Inside Xbox