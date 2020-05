Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 también llegará a Xbox Series X

Una de las sorpresas más gratas durante el Inside Xbox del día de hoy, fue la revelación de que Paradox Interactive tiene planeado llevar Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a Xbox Series X, esto gracias al uso del Smart Delivery.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 también puede ser adquirido en PlayStation 4, Xbox One y PC cuando llegue al mercado en algún punto de este año. Por el momento se desconoce si el estudio también llevará este título a PlayStation 5. De esta forma es descrito Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2:

“Entra en el mundo de las tinieblas y asciende por la sociedad de vampiros. Experimenta Seattle, una ciudad llena de personajes, facciones y personajes atractivos y peligrosos. Ahora estás muerto pero más fuerte, más rápido, más atractivo y con potencial para mucho más. Elige ser brutal e inquebrantable o culto y seductor. Usa el encanto, la astucia, el terror y la pura voluntad para ascender en la sociedad de vampiros. ¿Qué monstruo serás?”

Vía: Inside Xbox