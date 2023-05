Conoce al vehículo más rápido de Tears of the Kingdom

Un creativo fan de Zelda: Tears of the Kingdom ha construido uno de los vehículos terrestres más rápidos que los jugadores pueden usar para recorrer el vasto Reino de Hyrule. Parece estar compuesto por dos ruedas grandes, una de las cuales está cubierta de pequeñas ruedas de carreta. Los jugadores de Tears of the Kingdom ya han creado todo tipo de vehículos desde el lanzamiento inicial del juego, pero este podría superar a todos los demás en funcionalidad.

El lanzamiento de Tears of the Kingdom ha sido un gran éxito, ya que el juego ha batido el récord mundial de ventas más rápidas de un juego de Nintendo hasta la fecha. Muchos fanáticos de Zelda han elogiado la secuela por brindar una gran cantidad de libertad y permitirles explorar Hyrule como deseen. Tears of the Kingdom también fue objeto de críticas por parte de algunos jugadores envidiosos que desacreditaron el juego sin presentar un argumento sólido. Sus intensos esfuerzos por reducir la puntuación del juego en Metacritic encontraron resistencia por parte de la dedicada comunidad de Zelda.

Parece que el vehículo ha sido el fruto de mucho trabajo. En los comentarios, algunos jugadores expresaron su admiración por el bajo consumo de batería de esta bicicleta funcional. Un jugador que se hace llamar Gravon asumió que estas ruedas grandes son bastante eficientes en cuanto a energía. También hubo fans de Star Wars en los comentarios, bromeando que Link parece estar a punto de luchar contra Obi-Wan Kenobi en su Tsmeu-6. Esta no es la primera vez que las franquicias de The Legend of Zelda y Star Wars se fusionan, ya que un jugador creativo construyó un caza TIE basado en el modelo Advanced X1.

En comparación con Breath of the Wild de 2017, Tears of the Kingdom ha mejorado algunos aspectos de la jugabilidad al introducir nuevas mecánicas, como las habilidades Ultrahand y Autobuild de Link, que permiten a los jugadores unir materiales para construir vehículos y estructuras. Aunque el juego solo lleva unas pocas semanas en el mercado, los jugadores de Tears of the Kingdom han compartido con el mundo cómo crear máquinas de guerra funcionales. Y no hay señales de que esta tendencia vaya a disminuir en el corto plazo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está disponible en Nintendo Switch.

Vía: Game Rant

Nota del editor: Constructores, el reto está ahí. Ahora veamos quién puede crear un vehículo aún más rápido. Este rollo de Tears of the Kingdom no va a terminar nunca y va a seguir dándonos cantidades enfermas de contenido para compartir.