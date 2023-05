¿Dónde encaja Zelda: Tears of The Kingdom en la cronología?

Ya ha pasado poco más de una semana desde que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom llegó a Nintendo Switch, con críticas que han sido prácticamente perfectas por parte de los críticos y también de los fans. Y si bien ha cumplido en todo aspecto, hay una pregunta que surge cada que se estrena un juego más de la saga: ¿dónde encaja en la cronología?

Mediante una nueva entrevista con The Washington Post, el productor del juego, Eiji Aonuma, deja más dudas que respuestas respecto a esta posición histórica en la que los fans buscan dar algún sentido. Y es que no dice tal cual en qué punto se ubica este videojuego, pues lo lógico sería que se encuentre justo después que Breath of The Wild.

Menciona que le gusta pensar que los fans lo están dejando a su interpretación, esto también pasó en su momento con la línea del tiempo actual, la cual los fanáticos la armaron y después Nintendo la hizo oficial para vender libros de Hyrule Historia. Desde ese momento, se han cambiado algunos detalles como pasó en Hyrule Enciclopedia.

Esto es lo que mencionó Aonuma:

Supongo que se lo dejaría a los fanáticos y espero que continúen discutiendo esto entre ellos, esperaré ver a dónde conducen esas discusiones.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom ya está disponible en Switch.

Vía: The Gamer

Nota del editor: La verdad, es complicado tratar de encontrarle un sentido a la línea de tiempo, tampoco es como que sea necesaria de tener. Mejor, hay que disfrutar del juego en su plenitud y es todo.