Pac-Man tendrá su set oficial de LEGO

Desde hace ya algún tiempo la franquicia de LEGO ha estado en constantes colaboraciones con marcas externas, sobre todo de videojuegos, y eso lo hemos visto recientemente con Horizon Zero Dawn, Sonic y hasta Super Mario. Por esa razón, una de las sagas que no se podía quedar atrás es Pac-Man, la cual acaba de confirmar su set para goce de los fanáticos.

Según lo mostrado en su tráiler oficial de anuncio, este set tendrá forma de una máquina arcade que claramente hace alusión a la propiedad de Namco, pero esto va acompañado a una simulación de juego. También incluye luces dentro para hacer brillar a los personajes que incluye a los fantasmas clasicos de la franquicia y también al protagonista amarillo.

Checa el avance:

Chomp your way back to the 80's with the new LEGO Icons PAC-MAN Arcade! Ready! Build! Play! pic.twitter.com/ZlvhV5KLVc

— LEGO (@LEGO_Group) May 22, 2023