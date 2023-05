Confirman el peso que tendrá Mortal Kombat 1

La semana pasada fue de gran ánimo para los fanáticos de los juegos de pelea, puesto que por fin se ha revelado Mortal Kombat 1, juego que promete competir directamente con otro título de este género que sale este año, Street Fighter VI. Y como el título ya es de nueva generación, han surgido preguntas sobre el peso que tendrá en consolas y PC.

Según lo informado por los medios, la versión de computadora del videojuego va a requerir 100 GB de espacio para que pueda instalarse dentro de cualquier equipo que lo quiera correr en steam. Por su parte, en Switch será de 32 GB, por lo que los usuarios van a necesitar comprar una Micro SD para almacenarlo, y seguramente en físico tendrá descarga extra.

En cuanto a las consolas de actual generación, es posible que sea algo similar a lo visto en PC, dado que en estos tiempos suelen contar con optimización similar, eso lo hemos visto con juegos como Star Wars Jedi: Survivor y The Last of Us Part I. Aunque será cuestión de tiempo para que la ficha oficial del juego salga a la luz para quienes lo quieran pedir con antelación.

Por ahora no hay mucha información del videojuego, puesto que solo se han revelado las ediciones que tendrá, entre ellas la estándar, deluxe y también la Kollector’s con una figura incluida. No hay gameplay en el tráiler de revelación, pero se espera que dentro de un par de semanas llegue un video a Summer Game Fest, donde veremos a los personajes en acción.

Recuerda que Mortal Kombat 1 se lanza el 19 de septiembre para PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: Gamerant

Nota del editor: Este juego promete mucho para los fans, sobre todo por el tema de los peleadores que volverán de otras entregas y también los nuevos. Ya veremos en septiembre si toda esta espera valdrá la pena.