Conoce a Reyna, el personaje mexicano de Valorant

Valorant, el FPS por equipos de Riot Games, por fin llegará a nuestras manos el próximo 2 de junio, es decir, el día de mañana. Antes de que la versión final del juego se lance de manera oficial alrededor del mundo, la compañía reveló un nuevo personaje, el cual es de origen mexicano.

Después de que una prueba beta nos diera la oportunidad de disfrutar de este título, Riot Games reveló que la versión final, contara con más contenido. Una de las mayores novedades será un nuevo personaje, estamos hablando de una agente que llamó la atención de los jugadores de nuestra región, pues es de origen mexicano. Riot presentó a Reyna y reveló un breve video para mostrarnos algunas de las habilidades que usará en el campo de batalla.

REYNA /// Mexico

"What hope do these criaturas have?"#VALORANT pic.twitter.com/inO8bR5cto

