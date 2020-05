Casi nueve mil jugadores han sido baneados en Valorant por hacer trampa

Vanguard, el sistema anti-trampas de Valorant, tal vez no sea el software más popular del momento, especialmente considerando que sobrecalienta computadoras, pero sí está cumpliendo con su trabajo. Recientemente, Riot reveló que casi nueve mil jugadores han sido baneados de la beta del FPS por su comportamiento inapropiado.

El día de ayer, Phillip Koskinas, ingeniero anti-trampas de Riot Games, reveló que, en total, 8,873 cuentas han sido bloqueadas por realizar actos inadecuados en el juego. Esto fue lo que comentó vía Twitter:

Cuando se le preguntó qué tipo de prohibiciones está empleando Riot, si están o no basadas en hardware y podrían ser engañadas por una máquina virtual, Koskinas eligió mantener el secreto guardado.

located a VALORANT universe where there were 8873 less cheaters and moved us all into it, please be careful as your bones may've shifted during dimensional travel

