El software anti-trampa de Valorant puede afectar negativamente tu PC

Después de meses de espera, los fans de Riot Games por fin pueden disfrutar de la beta cerrada de Valorant, el nuevo FPS de la compañía. Sin embargo, este título ha comenzado a llamar la atención, debido a que el sistema anti-trampas que usa este juego, conocido como Vanguard, ha causado que las computadoras de los jugadores se sobrecalientan.

De acuerdo con varios reportes de los jugadores en Reddit, este sistema anti-trampas está interfiriendo con el software y componentes vinculados al hardware de la PC, como sistemas de enfriamiento, teclados, ratones y GPU. Así es como lo describe uno de los usuarios más activos en el subreddit de Valorant:

“Acabo de pasar las últimas 3 horas descubriendo por qué no pude acceder a Windows porque mi teclado y mouse no funcionarían. Justo antes de eso, comencé a oler plástico caliente: mi tarjeta gráfica estaba funcionando a + 90° C porque, de nuevo, Vanguard desactivó mi software de enfriamiento (la carcasa de mi PC tenia un flujo de aire muy malo, tengo que disminuir el rendimiento de mi GPU para mantenerlo lo suficientemente frío) . Vanguard realmente necesita evitar que iniciemos el juego mientras el software X está activo, y [necesita pedirnos] que lo cerremos, incluso si necesitamos reiniciar justo después, en lugar de desactivar todo en silencio”.