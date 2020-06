EA retrasa revelación de Madden NFL 21 debido a las protestas en EE.UU.

EA Sports ha decidido retrasar la revelación del nuevo Madden NFL 21. Originalmente pensada para el día de hoy, la compañía ha hecho un cambio de última hora en sus planes, que por ahora están enfocados en “tomar acciones que puedan impulsar el cambio hacia el injusto tratamiento y favorecimiento sistemático que está plagando esta nación y nuestro mundo.”

Tras múltiples protestas en varias ciudades de Estados Unidos por la trágica muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020, EA anunció este retraso por medio de su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje:

— Madden NFL 20 (@EAMaddenNFL) May 31, 2020