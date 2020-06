La industria de los videojuegos demuestra su rechazo al racismo

Estados Unidos se encuentra en un momento de alta tensión política y social. El fallecimiento de George Floyd, un afroamericano muerto bajo custodia policial el pasado lunes, ha desembocado en una serie de manifestaciones en todo el país. De esta forma, la industria de los videojuegos se ha unificado una vez más, en esta ocasión, en contra del racismo.

Durante los últimos días, compañías como Naughty Dog, EA, Sony, Riot Games, Bethesda, Activision Blizzard y muchas más han publicado contundentes mensajes en sus cuentas oficiales de Twitter mostrando su apoyo a la comunidad afroamericana y rechazando cualquier muestra de racismo u opresión a minorías.

EA:

An official statement from EA SPORTS pic.twitter.com/MKdgJjvKJB

— Madden NFL 20 (@EAMaddenNFL) May 31, 2020