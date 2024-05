Confirman nuevo State of Play para esta semana

Justamente como ya se esperaba, el día de hoy se ha confirmado que un nuevo State of Play se llevará a cabo esta misma semana. Si bien muchos deseaban ver un PlayStation Showcase, con anuncios grandes, el evento que veremos en solo unas horas promete darnos un vistazo al futuro del PlayStation 5.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que el siguiente State of Play se llevará a cabo el día de mañana, 30 de mayo, a las 3:00 PM (hora del Pacífico), o 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). El evento se transmitirá en los canales oficiales de PlayStation en sitios como YouTube, TikTok y Twitch.

Aunque los detalles son escasos, se ha mencionado que el nuevo State of Play tendrá una duración de más de 30 minutos, en donde se nos dará un vistazo a 14 juegos en desarrollo. Esta lista está compuesta por títulos de PlayStation 5 y PlayStation VR2 desarrollados por equipos third party, y se ha confirmado que tendremos un vistazo a algunos de los proyectos de los PlayStation Studios que estarán disponibles a finales de este año.

Pese a que por el momento no hay algo confirmado, rumores han señalado que un nuevo juego de Astro Bot está en desarrollo. De igual forma, en el pasado se ha hablado sobre una colección de los primeros tres God of War. Estos y más títulos podrían confirmarse el día de mañana.

Recuerda, el nuevo State of Play se llevará a cabo el 30 de mayo a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, los Days of Play están de regreso. De igual forma, mañana también tendremos una nueva presentación de Silent Hill.

Nota del Autor:

Considerando la situación en la que está PlayStation en estos momentos, será mejor no emocionarse mucho. Este es un evento, principalmente, enfocado a los third party, y si bien la presencia first party es algo que muchos esperamos ver, no tendremos anuncios como Marvel’s Wolverine o The Last of Us Part III, aunque es probable que el DLC de Marvel’s Spider-Man 2 sea revelado aquí.

Vía: PlayStation Blog