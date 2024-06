Justamente como ya se esperaba, Nintendo llevará a cabo uno de sus ya famosos Nintendo Direct durante el verano de este año. Si bien se desconocía el día exacto, esto ha cambiado el día de hoy y, como siempre, solo tendremos que esperar un par de horas para tener todos los detalles.

Por medio de sus redes sociales, la compañía japonesa ha confirmado que la próxima edición del Nintendo Direct se llevará a cabo el 18 de junio a las 7:00 AM (hora del Pacífico), u 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). La presentación tendrá una duración aproximada de 40 minutos.

Join us for a #NintendoDirect livestream focused on #NintendoSwitch games coming in the second half of 2024! There will be no mention of the Nintendo Switch successor during this presentation.

📅 June 18

🕓 7:00 AM PT

⏳ Roughly 40 minutes

Watch it here: https://t.co/rYjTHHpayb pic.twitter.com/uAs6JYu31A

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 17, 2024