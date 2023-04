Confirman fecha para última película de Fast & Furious

El último tramo de la saga Fast and Furious está casi aquí. Durante el panel de Universal Pictures en CinemaCon 2023, se confirmó que la undécima película de la franquicia será estrenada en 2025. La próxima y penúltima entrega de la saga, Fast X, se estrenará el próximo mes. Fast and Furious 11 estará dirigida por Louis Leterrier, director de Fast X, y el guión será escrito por Christina Hodson, guionista de Birds of Prey, y Oren Uziel, guionista de Mortal Kombat. “Será una película tras otra”, dijo Diesel.

“La fecha de estreno prevista es el 02/23 para la primera y el 02/24 para la segunda. Debimos estrenar esta película el año pasado, antes de la pandemia. Por lo que creo que lo diferente de este estreno es que llevamos un año en el desarrollo y la preproducción de Fast 10. Y así estoy dando estas entrevistas, y es extraño porque tengo que volver a Fast 9. Estoy celebrando el estreno de Fast 9, pero tengo mucho más que celebrar”.

En Fast X, Dominic Toretto debe proteger a su equipo y su familia de Cipher, quien ahora se une a Dante Reyes, el hijo del narcotraficante Hernan Reyes, en busca de venganza por la muerte de su padre. Fast X verá el regreso de Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang, Michael Rooker y Scott Eastwood. Los nuevos miembros del reparto incluyen a Jason Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior, Rita Moreno, Leo Abelo Perry y Brie Larson.

“He pasado mucho tiempo escuchando a los verdaderos fanáticos, entendiendo lo que desean y cómo se sienten, y también viendo la saga en su conjunto, y cómo debería terminar con dignidad e integridad. Todo esto nos ha llevado a este punto”, dijo Diesel en una entrevista reciente. “Solo tienes que mirar dónde estamos en el mundo, donde la tecnología está avanzando tan rápido que no tenemos un momento para considerar las ramificaciones o implicaciones de cómo nuestro futuro podría verse afectado por ella, e imaginar cuál sería la filosofía de Toretto. Si piensas en un automóvil como un símbolo de libertad, el antónimo de eso es la IA: los coches sin conductor. En algún lugar estarán las temáticas contrapuestas, las filosofías que estarán en conflicto en esta final”.

Vía: Comicbook

Nota del autor: Nunca he entendido al fandom de Fast & Furious una vez intenté ver la saga completa y para la 4 ya estaba harto. Siento un alivio al saber que al fin terminará la saga y, quien sabe, tal vez algún día lo intente otra vez y le encuentre la magia.