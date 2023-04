Confirman serie basada en Twisted Metal

Con Uncharted y, más recientemente, The Last of Us, PlayStation ha encontrado éxito al adaptar algunos de sus videojuegos más populares para películas y series de televisión a live-action. Su próxima adaptación es Twisted Metal, una serie de diez episodios que se estrenará en Peacock.

Hace poco IGN reveló en exclusiva el nuevo póster de Twisted Metal (que se muestra a continuación), que describe el show como “una comedia de acción de alta octanaje” protagonizada por Anthony Mackie y Stephanie Beatriz.

El primer avance de Twisted Metal se estrena en línea mañana, viernes 28. Aunque está inspirada en la clásica serie de juegos de PlayStation, la serie está basada en una versión original de Rhett Reese y Paul Wernick (Deadpool, Zombieland) y escrita por Michael Jonathan Smith (Cobra Kai).

Según la sinopsis oficial, Twisted Metal sigue a “un forastero locuaz que recibe la oportunidad de una vida mejor, pero solo si puede entregar con éxito un paquete misterioso a través de un páramo postapocalíptico”. Además de Mackie y Beatriz, el elenco de Twisted Metal incluye a Joe Seanoa (AEW), Will Arnett (Arrested Development) y Thomas Haden Church (Spider-Man: No Way Home).

Vía: IGN

Nota del editor: Me da morbo y curiosidad ver qué pueden lograr con Twisted Metal, aunque, sabiendo que el guionista es el mismo de Cobra Kai podemos esperar una serie al más puro estilo noventero. Ojalá logre un resultado similar que nos lleve a perdonar la ridiculez del guión a cambio de grandes momentos.