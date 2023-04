Se afirma que habrá nuevo Call of Duty para este año

El año pasado se lanzó oficialmente el reboot de Call of Duty: Modern Warfare II, mismo que ha sido aceptado muy bien por parte de los jugadores amantes de los shooters en primera persona. Y si bien se pensaba que después de este juego se daría un tiempo de descanso de al menos 12 meses, parece ser que Activision no va a dejar que eso pase.

En una llamada de ganancias reciente, la empresa confirmó que todavía están en camino de entregar un nuevo juego de Call of Duty a finales de este año. Por ahora, no se revela al desarrollador, aunque se dice que podría ser Sledgehammer Games. Por su parte, se menciona que estaría ligado de alguna manera con el videojuego anterior de la franquicia.

Activision once again confirms a "full annual premium release" in the Call of Duty franchise is launching later this year. They did not mention a developer, but it's widely rumored to be Sledgehammer Games.

Call of Duty: Warzone Mobile also still set for this year. pic.twitter.com/Itneit5VgF

— CharlieIntel (@charlieINTEL) April 26, 2023