Confirman el nuevo Voice of Cards con fecha de salida

Hace un par de días se había comentado una filtración para el nuevo Voice of Cards, sin embargo, no se había comentado mucho al respecto, eso hasta que Square Enix salió a dar declaraciones. Pues en efecto, hay nuevo lanzamiento de la franquicia, incluso ya tiene fecha de salida para aterrizar ni más ni menos que en Nintendo Switch próximamente.

El nombre oficial es Voice of Cards: The Beasts of Burden, y llegará el próximo 13 de septiembre. Los fanáticos que reserven o compren el juego desde ahora hasta el 3 de octubre de 2022, recibirán el DLC “Iron Avatar”, que desbloquea un diseño con un color de hierro brillante, y el DLC “Somber Girl’s Abstract Pattern”.

Aquí su avance oficial:

Esta es la sinopsis de Square Enix para el título:

El nuevo juego independiente es la tercera entrega de la serie Voice of Cards. Para aquellos que lleguen tarde a la fiesta, esta serie única de juegos de rol replica la sensación de un juego de rol de mesa usando el medio de las cartas. Está desarrollado por un equipo talentoso, incluido el director creativo, YOKO TARO (serie Drakengard, serie NieR), el director musical, Keiichi Okabe (serie Drakengard 3, serie NieR) y el diseñador de personajes, Kimihiko Fujisaka (serie Drakengard). Todos los aspectos del juego, desde los personajes hasta el escenario, se representan a través de estas cartas, lo que crea una estética visual hermosa que es exclusiva de la serie Voice of Cards.

Recuerda que llegará el 13 de septiembre a Switch.

Vía: gonintendo