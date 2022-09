La suscripción familiar de Game Pass llega a más países

Hace poco se confirmó que una suscripción familiar de Xbox Game Pass estaría en camino, incluso algunos países tenían acceso anticipado vía siendo un usuario insider de la marca de Microsoft. Y ahora, se confirma que esta opción para pagar menos y agregar varios usuarios, ya se encuentra disponible en dos diferentes países, de continentes opuestos.

Quienes tienen el privilegio de recibir esto son Colombia e Irlanda, suscripción que lleva el nombre de Xbox Game Pass Friends & Family. La noticia se dio a conocer mediante un insider enfocado en la marca. Indicando los precios para cada país son $49,900 COP y €21.99 EUR. Donde el país de LATAM es más barato $11 USD por el ajuste a la región.

(FYI) Xbox Game Pass Friend & Family has official launch in Ireland & Colombia 🇮🇪🇨🇴

It is official priced at €21.99 a month in Irelandhttps://t.co/jXsMbENR97

It is official priced at $49,900 a month in Colombia (equals to U.S. $11.20 per month)https://t.co/VrwJKWvTPE pic.twitter.com/yRGV4xmkhr

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) September 1, 2022