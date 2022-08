Se filtra nuevo juego de Voice of Cards

Hace poco menos de un año, Yoko Taro, famoso por crear las series de Drakengard y NieR, nos entregó dos juegos de Voice of Cards, una serie de RPG con estética de cartas. El primero llegó al mercado en octubre de 2021, mientras que la secuela estuvo disponible en febrero de 2022. Ahora, tal parece que una tercera entrega está a la vuelta de la esquina.

Recientemente, la cuenta de PlayStation Size, la cual se encarga de compartir información que se encuentra en la base de datos de PlayStation Network, reveló que una tercera entrega de Voice of Cards, titulada The Beasts of Burden, está en camino. Lamentablemente, fuera de un vistazo a la portada de este juego, no hay más información al respecto.

🚨 Voice of Cards: The Beasts of Burden pic.twitter.com/jdxP25u2WY — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) August 25, 2022

Sin embargo, con Tokyo Game Show 2022 a solo unas semanas de distancia, no se descarta la posibilidad de que Voice of Cards: The Beasts of Burden sea revelado durante este evento. Lo interesante será ver cuándo es que esta entrega llega a nuestras manos. Considerando que solo hubo un par de meses de distancia entre los primeros dos juegos, esto gracias a que comparten material y un sistema de combate entre ellos, existe la posibilidad de que el nuevo trabajo de Yoko Taro incluso esté disponible antes de que esta franquicia cumpla un año de vida.

En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. De igual forma, esta es nuestra reseña de Voice of Cards: The Forsaken Maiden.

Nota del Editor:

Como fan del trabajo de Yoko Taro, me emociona mucho una nueva entrega de Voice of Cards. Sin embargo, también es cierto que este sería el tercer juego en solo un año, lo cual sí llega a cansar. Esperemos que esta entrega tenga algo especial que lo logre distinguir de los otros dos.

Vía: PlayStation Size