House of The Dragon cambiará dos actrices importantes

Hace muy poco tiempo se ha estrenado House of The Dragon, la precuela oficial de Game of Thrones, misma que nos ha traído personajes que por defecto se han convertido en favoritos de los fans. Una de ellas es Rhaenyra Targaryen, quién es interpretada por Milly Alcock, y que a la vez será reemplazada dentro de muy poco tiempo en los capítulos.

Hay una buena razón detrás de todo esto, dado que la historia tendrá un time skip en algún momento, y eso significa que el personaje femenino crecerá, por lo que el manto se va a pasar a Emma D’Arcy. Esto también va a suceder con el personaje de Alicent Hightower, quién ahora es interpretado por Emily Carey y será reemplazada por Olivia Cooke.

Vale la pena mencionar, que desde un principio se había comentado que las actrices iban a compartir personajes, por lo que no debería ser sorpresa que de un momento a otro ya los vean en sus papeles. Si las teorías son ciertas, es probable que el cambio se lleve a cabo al terminar la primera temporada, por lo que aún habrá mucho por ver de su aspecto actual.

En noticias relacionadas a House of The Dragon. Hace poco te mencionamos cuáles son los capítulos de Game of Thrones que debes de ver antes de pasar a la serie más nueva de la franquicia. Si quieres conocer el pequeño listado, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: EW