La película de BioShock ya tiene director

Desde hace unos meses se confirmó oficialmente que la franquicia de BioShock tendrá una adaptación cinematográfica, razón que fue de alegría para todos los fanáticos de esta saga de 2K Games. No obstante, no se dieron noticias de esta cinta en mucho tiempo, pero ahora se ha confirmado quién será el director que prestará su visión para la adaptación.

Mediante la cuenta oficial de Netflix, se menciona que el encargado de la dirección será ni más ni menos que Francis Lawrence, quién ha trabajado en grandes proyectos como Soy Leyenda, Los juegos del Hambre y Slumberland. Y trabajará en base a un guión escrito por Michael Green, escritor que colaboró en Logan, Blade Runner 2049 y American Gods.

BioShock — our live-action feature film adaptation of the renowned video game franchise — will be directed by Francis Lawrence (I Am Legend, The Hunger Games: Catching Fire, Slumberland) from a script written by Michael Green (Logan, Blade Runner 2049, American Gods). pic.twitter.com/mDh4ut6ayJ

— Netflix (@netflix) August 25, 2022