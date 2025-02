Confirman conexión de Capitán América 4 con X-Men

La semana que viene finalmente el UCM está de regreso con Capitán América: Nuevo Mundo, esto después de un descanso bastante largo de poco más de seis meses, pues no olvidemos que Deadpool & Wolverine fue la última producción de gran escala en llegar a cines. Y con esto de por medio ha salido información interesante en las conexiones de universos, pues como Disney ya posee a FOX, agregar más héroes de la compañía de cómics es relativamente más sencillo.

Este universo de Marvel está preparando el terreno para la llegada de los X-Men, y la cuarta cinta del ídolo de América será clave en este proceso. El director de la película, Julius Onah, ha confirmado que la historia introducirá por primera vez el adamantium, el metal indestructible asociado a Wolverine y el Proyecto X. Puesto que para quienes no lo sepan, sus garras están hechas con dicho material.

En un adelanto compartido se revela que la isla formada tras los eventos de Eternals, cuando el Celestial Tiamut emergió parcialmente del océano, está compuesta de adamantium. Este descubrimiento desata una lucha global por el control del metal, lo que tendrá un gran impacto en la geopolítica del UCM. Según Onah, será un recurso que alterará el equilibrio de poder, diferenciándose del vibranium, que ha estado bajo la jurisdicción de Wakanda.

El cineasta también señaló que esta introducción no solo cambia el panorama sino que prepara el camino para la llegada de los mutantes. Aunque aún no han debutado en la franquicia, Kevin Feige ha insinuado que su aparición está cada vez más cerca. Además, algunos conocidos como Bestia y el profesor Charles Xavier ya aparecieron en algunas cintas como Doctor Strange 2 y The Marvels.

Con Capitán América: Nuevo Mundo, Marvel no solo expande su mitología, sino que reinterpreta elementos clásicos de los cómics para sorprender al público. La película se perfila como un punto de inflexión en el UCM, estableciendo las bases para la inclusión de los mutantes y el futuro de la saga. Y es que al menos en este año hay dos más cintas en puerta: Thunderbolts y Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos.

Recuerda que la película estrena el 13 de febrero.

Vía: HT