Hace unas cuantas semanas, recordarás que YouTube anunció que estarían eliminando el contador público de dislikes. Es decir, solo los creadores de su respectivo contenido podrán ver cuántos dislikes obtuvo su video. Aparentemente, esta medida servirá para contrarrestar las redadas de odio hacia ciertos canales, pero hay mucha gente que no está contenta con esta decisión y entre ellos tenemos a Jawe Karim, uno de los cofundadores de esta plataforma.

Karim también fue la primera persona en subir un video a YouTube, el cual lleva como nombre Me At The Zoo y que hasta la fecha ha registrado más de 200 millones de vistas desde que se subió hace 16 años. Pues bien, fue a través de este video donde Karim compartió su opinión respecto a este cambio:

“La habilidad de identificar de forma fácil y rápida el contenido malo es una característica esencial de una plataforma de contenido generado por los usuarios. ¿Por qué? Porque no todo el contenido generado por usuarios es bueno. No puede serlo. De hecho, la mayoría no es bueno y eso está bien. La idea nunca fue que todo el contenido sea bueno. La idea era, sin embargo, que entre toda la inmensa cantidad de contenido había grandes creaciones esperando ser expuestas. El proceso funciona y tiene un nombre: sabiduría de las masas. El proceso se rompe cuando la plataforma interfiere. Entonces, la plataforma inevitablemente pierde calidad. ¿YouTube quiere ser un lugar donde todo sea mediocre? Porque nada puede ser genial si nada es genial. En los negocios sólo hay algo más importante que ‘hazlo mejor’ y se trata de ‘no lo arruines'”.

Como puedes ver Karim no está nada feliz con esta decisión, y mucho de lo que escribe definitivamente tiene sentido. Al menos aquí en México todavía es posible ver los dislikes de cada video, pero este cambio se ira implementando gradualmente a lo largo del mundo.

Nota del editor: La verdad es que poder ver los dislikes en los videos sí era algo útil. Al buscar un tutorial o algo informativo, si había un video con muchos dislikes yo normalmente me pasaba a otro, ya que la comunidad no suele mentir en este tipo de videos. Pero ahora sin un contador, será cuestión de leer los comentarios y eso no siempre es lo más preciso.

Via: Dexerto